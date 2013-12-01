更新版1-英国经济：央行总裁卡尼提醒购房者当心利率上升风险--报载

中国企业：华为称净利润率目标为7%，今年运营商业务增长将放缓
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透伦敦11月29日 - 英国卫报周五报导，英国央行总裁卡尼警告有购房打算的人须考虑利率上升的风险，目前市场担心英国房价上涨恐会导致房市泡沫。
“要想想你要负担的房贷，要考虑你要背负的债务，”卫报援引卡尼的话称。
“如果利率上升，你是否有能力偿还未来五年，或未来十年的抵押贷款？”
周四，英国央行出人意料地表示，将停止去年推出的抵押贷款支持措施，政策重点将调整为扶持对企业的贷款。
周五早前，数据显示英国11月房价上涨速度升至三年最快 ，10月抵押贷款批准件数达到近六年高位 。
卡尼对卫报表示，他不担心英国的房屋市场，因为央行的金融政策委员会在采取行动，而且有能力阻止泡沫出现，这包括有能力建议银行不要提供金额过大的房贷。
卡尼重申，在控制房屋市场方面，升息是个“非常粗略的工具”，且有可能损及整体经济。目前英国利率位于0.5%的纪录低点。
英国央行曾表示，即便失业率降至7%的门槛水准，也不会急于升息。
卡尼还对卫报表示，他反对欧盟对银行家奖金的限制，这一规定将很快执行。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。