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亚洲 | 2013年 12月 1日 星期日 13:24 BJT

德国个股：蒂森克虏伯拟通过发股最多筹资10亿欧元

路透法兰克福11月30日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(ThyssenKrupp) 将旗下美国钢铁厂卖给两家竞争对手，这笔交易将助公司摆脱掉一项在景气高峰时期推动的失败扩张计划。蒂森克虏伯并表示计划通过发股最多筹资10亿欧元(13.6亿美元)。

该公司周五表示，将把位于美国阿拉巴马州卡尔弗特的钢铁厂卖给安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 和新日铁住金 ，作价15.5亿美元。

蒂森克虏伯还称，将通过发行新股最多增资10%，来强化资产负债表和减轻负债，按其当前股价计算，筹资规模可能接近10亿欧元。

过去逾一年半以来，蒂森克虏伯一直在为美洲钢铁业务寻找买家--包括美国的钢铁厂和巴西的CSA钢铁厂，美洲业务过去几年消耗了蒂森克虏伯数十亿美元，成为筹集新资金的障碍。

但出售卡尔弗特钢铁厂并不是执行长Heinrich Hiesinger的初衷。公司仍然持有巴西CSA钢铁厂73%的权益，蒂森克虏伯在美洲业务上花费了近130亿欧元，其中CSA钢铁厂占了很大一部分开销。

受美洲业务亏损、一笔违规罚款和重组成本影响，蒂森克虏伯在截至9月底的会计年度连续第三年录得亏损，不过亏损从上年的50亿欧元降至15亿欧元。

蒂森克虏伯表示，公司因此连续第二年无法向股东发放股息，但其表示，节本计划和非钢铁业务增长应能助其朝今年实现损益平衡的方向迈进。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)

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