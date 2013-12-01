德国个股：蒂森克虏伯拟通过发股最多筹资10亿欧元

中国企业：华为称净利润率目标为7%，今年运营商业务增长将放缓
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透法兰克福11月30日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(ThyssenKrupp) 将旗下美国钢铁厂卖给两家竞争对手，这笔交易将助公司摆脱掉一项在景气高峰时期推动的失败扩张计划。蒂森克虏伯并表示计划通过发股最多筹资10亿欧元(13.6亿美元)。
该公司周五表示，将把位于美国阿拉巴马州卡尔弗特的钢铁厂卖给安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 和新日铁住金 ，作价15.5亿美元。
蒂森克虏伯还称，将通过发行新股最多增资10%，来强化资产负债表和减轻负债，按其当前股价计算，筹资规模可能接近10亿欧元。
过去逾一年半以来，蒂森克虏伯一直在为美洲钢铁业务寻找买家--包括美国的钢铁厂和巴西的CSA钢铁厂，美洲业务过去几年消耗了蒂森克虏伯数十亿美元，成为筹集新资金的障碍。
但出售卡尔弗特钢铁厂并不是执行长Heinrich Hiesinger的初衷。公司仍然持有巴西CSA钢铁厂73%的权益，蒂森克虏伯在美洲业务上花费了近130亿欧元，其中CSA钢铁厂占了很大一部分开销。
受美洲业务亏损、一笔违规罚款和重组成本影响，蒂森克虏伯在截至9月底的会计年度连续第三年录得亏损，不过亏损从上年的50亿欧元降至15亿欧元。
蒂森克虏伯表示，公司因此连续第二年无法向股东发放股息，但其表示，节本计划和非钢铁业务增长应能助其朝今年实现损益平衡的方向迈进。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。