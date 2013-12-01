德国个股：蒂森克虏伯拟通过发股最多筹资10亿欧元

路透法兰克福11月30日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(ThyssenKrupp) 将旗下美国钢铁厂卖给两家竞争对手，这笔交易将助公司摆脱掉一项在景气高峰时期推动的失败扩张计划。蒂森克虏伯并表示计划通过发股最多筹资10亿欧元(13.6亿美元)。

该公司周五表示，将把位于美国阿拉巴马州卡尔弗特的钢铁厂卖给安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 和新日铁住金 ，作价15.5亿美元。

蒂森克虏伯还称，将通过发行新股最多增资10%，来强化资产负债表和减轻负债，按其当前股价计算，筹资规模可能接近10亿欧元。

过去逾一年半以来，蒂森克虏伯一直在为美洲钢铁业务寻找买家--包括美国的钢铁厂和巴西的CSA钢铁厂，美洲业务过去几年消耗了蒂森克虏伯数十亿美元，成为筹集新资金的障碍。

但出售卡尔弗特钢铁厂并不是执行长Heinrich Hiesinger的初衷。公司仍然持有巴西CSA钢铁厂73%的权益，蒂森克虏伯在美洲业务上花费了近130亿欧元，其中CSA钢铁厂占了很大一部分开销。

受美洲业务亏损、一笔违规罚款和重组成本影响，蒂森克虏伯在截至9月底的会计年度连续第三年录得亏损，不过亏损从上年的50亿欧元降至15亿欧元。