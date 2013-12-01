香港个股：中海油向加拿大当局申请LNG出口许可

中国企业：华为称净利润率目标为7%，今年运营商业务增长将放缓
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透温哥华11月29日 - 中国海洋石油(中海油) 周五向加拿大能源监管当局--国家能源委员会(NEB)提出申请，要求准许从加拿大西海岸一处预定码头出口液化天然气(LNG)。
两周前中海油与加拿大卑诗省，针对在邻近美国阿拉斯加边界的Grassy Point一个项目，达成土地协议。
中海油与日本合作伙伴--国际石油开发帝石 及JGC ，计划在当地兴建一座大型液化处理及出口设施，将中海油在加拿大西部的页岩气资源生产的天然气，运送到亚洲市场。
中海油等企业要求准许在25年时间内，从这个预定设施出口高达2,400万吨LNG。这个预定设施被称之为Aurora LNG项目。
卑诗省持续鼓励开发LNG，期望带进大量税收及就业机会，多家大型能源公司因而在太平洋沿岸兴建码头。
NEB已经批准三项出口许可，除中海油的码头外，目前正在审核另外五项。
中海油透过收购尼克森(Nexen)，取得在卑诗省的页岩气资源。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。