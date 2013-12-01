全球贸易：中国、印度、韩国获得美国延长伊朗制裁措施豁免权

中国企业：华为称净利润率目标为7%，今年运营商业务增长将放缓
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透华盛顿11月29日 - 中国、印度、韩国等国因今年稍早减少购买伊朗原油，美国国务院周五延长这些国家免受伊朗制裁措施六个月。
这项决定原本已在预期之中。根据一项主管伊朗核计划制裁措施的美国法律，美国国务院必须确定伊朗石油的购买国已经减少采购。
获得豁免后，这些购买国的银行未来六个月不会被阻于美国金融体系之外。
自从2012年开始实施制裁措施以来，伊朗石油的20个购买国皆取得这项期限性豁免资格。尽管伊朗与六强达成限缩核计划协议，美国仍保留权利，对突然增加采购伊朗石油的国家进行制裁。
美国国务院指出，土耳其及台湾皆符合豁免资格。马来西亚、南非、新加坡及斯里兰卡已不再向伊朗购买石油，亦符合免受制裁资格。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
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