泰国政经：政治示威冲突造成两死，军方加入维安

中国企业：华为称净利润率目标为7%，今年运营商业务增长将放缓
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透曼谷12月1日 - 一名亲政府的泰国“红衫军”支持者周一遭枪击身亡，曼谷政治示威的死亡人数增至两人，抗议群众加强持续一周的推翻英拉政权攻势。
约7万名亲政府的支持民众在一座体育馆集会，支持及反对英拉的两派群众在附近爆发暴力冲突，造成伤亡，随后警方征召军方支援，保护政府办公大楼。
一名路透目击人士表示，到早上时，体育馆附近街道散布碎玻璃及石块。红衫军领袖Jatuporn Promphan表示，有四名红衫军成员丧生，但路透仅确认到有一名红衫军成员死亡。
根据政府Erawan急救中心资料，有45人在这场冲突受伤。
反政府示威领袖Suthep Thaugsuban向抗议群众表示，为达到目标，必须违反法律，并呼吁群众包围警察总署、曼谷警察局、总理府。多家购物中心周日停止营业。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。