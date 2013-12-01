《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月29日

中国企业：华为称净利润率目标为7%，今年运营商业务增长将放缓
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 77.07 -0.59 -0.76 769055
搜狐 67.39 +2.59 +4.00 1013220
网易 71.81 +1.28 +1.81 737020
百度 166.57 +3.58 +2.20 2218797
亚信科技 11.67 -0.03 -0.26 51840
台湾
台湾积体电路 17.73 +0.15 +0.85 1414504
联电 2.01 +0.02 +1.01 47252
日月光 5.04 +0.03 +0.60 38879
硅品精密 5.86 +0.07 +1.21 114812
和信超媒体 1.01 +0.04 +4.12 38581
友达 3.10 +0.08 +2.65 100596
中华电信 31.12 +0.20 +0.65 19529
台湾国际航电 48.56 -0.18 -0.37 356104
香港
中国移动 54.24 -0.01 -0.02 144591
中国联通 15.81 +0.40 +2.60 64177
中国电信 53.88 +0.57 +1.07 7097
中芯国际 4.05 +0.18 +4.65 101364
电讯盈科 4.29 -0.09 -2.05 2744
(完)
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