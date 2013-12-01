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亚洲 | 2013年 12月 2日 星期一 06:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 77.07 -0.59 -0.76 769055

搜狐 67.39 +2.59 +4.00 1013220

网易 71.81 +1.28 +1.81 737020

百度 166.57 +3.58 +2.20 2218797

亚信科技 11.67 -0.03 -0.26 51840

台湾

台湾积体电路 17.73 +0.15 +0.85 1414504

联电 2.01 +0.02 +1.01 47252

日月光 5.04 +0.03 +0.60 38879

硅品精密 5.86 +0.07 +1.21 114812

和信超媒体 1.01 +0.04 +4.12 38581

友达 3.10 +0.08 +2.65 100596

中华电信 31.12 +0.20 +0.65 19529

台湾国际航电 48.56 -0.18 -0.37 356104

香港

中国移动 54.24 -0.01 -0.02 144591

中国联通 15.81 +0.40 +2.60 64177

中国电信 53.88 +0.57 +1.07 7097

中芯国际 4.05 +0.18 +4.65 101364

电讯盈科 4.29 -0.09 -2.05 2744

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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