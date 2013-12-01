主要国家及地区金融市场假期代码一览表****

中国企业：华为称净利润率目标为7%，今年运营商业务增长将放缓
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
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路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。