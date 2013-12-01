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货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 07:13 BJT

表格：韩国11月CPI较上年同期上升0.9%，增幅低于预期

路透首尔12月2日 - 韩国统计机构周一公布的数据显示：

* 11月消费者物价指数(CPI)较10月下降0.1%(路透调查预估为上升0.1%)

* 11月CPI较上年同期上升0.9%(路透调查预估为上升1.1%)

以下为详细数据:

权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 -0.1 +0.9

按行业分类

农业,畜牧业,水产 7.76 -2.6 -3.7

工业产品 31.77 +0.4 +1.4

服务业 55.64 0.0 +1.1

其它类别

核心CPI 89.16 +0.3 +1.8

生鲜食品 4.17 -3.8 -8.5

(完)

(编译 戴素萍 审校 侯向明)

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