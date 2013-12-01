表格：韩国11月CPI较上年同期上升0.9%，增幅低于预期

港股业绩：合生创展去年核心利润升1.9倍，受入账收入及毛利率上升带动
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透首尔12月2日 - 韩国统计机构周一公布的数据显示：
* 11月消费者物价指数(CPI)较10月下降0.1%(路透调查预估为上升0.1%)
* 11月CPI较上年同期上升0.9%(路透调查预估为上升1.1%)
以下为详细数据:
权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 -0.1 +0.9
按行业分类
农业,畜牧业,水产 7.76 -2.6 -3.7
工业产品 31.77 +0.4 +1.4
服务业 55.64 0.0 +1.1
其它类别
核心CPI 89.16 +0.3 +1.8
生鲜食品 4.17 -3.8 -8.5
(完)
(编译 戴素萍 审校 侯向明)
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
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