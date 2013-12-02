澳洲经济：11月TD-MI通胀指标按月升0.2%，表明物价压力仍受到良好控制

央行将在周二召开月度政策会议，几乎可以肯定届时将维持利率在2.5%不变，因有迹象显示以往的宽松政策正在发挥预期的效果。

“对于明天的央行会议，因为此前连续三次会议声明都持中性立场，我们预期明天央行仍将保持中性且按兵不动，”TD亚太研究主管Annette Beacher说。“有明显迹象显示，通胀仍保持温和。”

11月TD-MI通胀率截尾均值连续第二个月按月持平，较上年同期上升2.3%。

调查涵盖的87类商品和服务中，有25类价格上涨，23类价格下跌，39类价格持平。(完)