澳洲经济：11月TD-MI通胀指标按月升0.2%，表明物价压力仍受到良好控制

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
央行将在周二召开月度政策会议，几乎可以肯定届时将维持利率在2.5%不变，因有迹象显示以往的宽松政策正在发挥预期的效果。
“对于明天的央行会议，因为此前连续三次会议声明都持中性立场，我们预期明天央行仍将保持中性且按兵不动，”TD亚太研究主管Annette Beacher说。“有明显迹象显示，通胀仍保持温和。”
11月TD-MI通胀率截尾均值连续第二个月按月持平，较上年同期上升2.3%。
调查涵盖的87类商品和服务中，有25类价格上涨，23类价格下跌，39类价格持平。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。