韩国数据：11月制造业PMI升至六个月高位--汇丰/MARKIT调查

经季节调整后的11月新出口订单分项指数从10月的53.7下跌至51.9，暗示未来几个月制造业活动难以进一步加快。

“在缺乏更加强劲的产出和新订单的情况下，复苏可能仍将是缓步进行的，”汇丰控股驻香港经济学家Ronald Man在声明中称。“因此，决策者在一段时间内将保持宽松立场。”

韩国央行自5月降息25基点后，一直维持政策利率 在2.50%不变。许多分析师预期未来一段时间都将维持政策稳定，加息要到明年底才开始。

周日公布的数据显示韩国11月出口较上年同期仅成长0.2%，逊于路透调查预测的成长2.8%，更加突显全球需求依然疲弱。(完)