韩国数据：11月制造业PMI升至六个月高位--汇丰/MARKIT调查

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
经季节调整后的11月新出口订单分项指数从10月的53.7下跌至51.9，暗示未来几个月制造业活动难以进一步加快。
“在缺乏更加强劲的产出和新订单的情况下，复苏可能仍将是缓步进行的，”汇丰控股驻香港经济学家Ronald Man在声明中称。“因此，决策者在一段时间内将保持宽松立场。”
韩国央行自5月降息25基点后，一直维持政策利率 在2.50%不变。许多分析师预期未来一段时间都将维持政策稳定，加息要到明年底才开始。
周日公布的数据显示韩国11月出口较上年同期仅成长0.2%，逊于路透调查预测的成长2.8%，更加突显全球需求依然疲弱。(完)
(编译 王兴亚/郑茵 审校 戴素萍 )
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。