《一周经济焦点》数据和欧洲央行会议或为投资者展望2014年定下基调

港股业绩：合生创展去年核心利润升1.9倍，受入账收入及毛利率上升带动
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
但无论欧洲央行采取什么举措，欧元区明年都不会好过。
“我们预计欧元区经济明年将有所增长，但增幅会非常小。经济已企稳，但还没有达到接近实现长期快速增长的地步，”Capital Economics的Kenningham说。
他预计欧元区经济明年仅增长0.5%，在分析师预估中偏悲观。分析师普遍预期的增速是Kenningham预估的两倍。
然而，英国经济在经历了近三年的停滞后，最近一直在引领欧洲的初步复苏。
尽管英国央行周四亦将公布政策决定，但市场注意力将集中在英国财政大臣欧思邦同日有关经济和政府财政的声明上。(完) (编译/审校 郑茵/李爽/侯向明/王兴亚)
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
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