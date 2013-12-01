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货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 07:29 BJT

《一周经济焦点》数据和欧洲央行会议或为投资者展望2014年定下基调

但无论欧洲央行采取什么举措，欧元区明年都不会好过。

“我们预计欧元区经济明年将有所增长，但增幅会非常小。经济已企稳，但还没有达到接近实现长期快速增长的地步，”Capital Economics的Kenningham说。

他预计欧元区经济明年仅增长0.5%，在分析师预估中偏悲观。分析师普遍预期的增速是Kenningham预估的两倍。

然而，英国经济在经历了近三年的停滞后，最近一直在引领欧洲的初步复苏。

尽管英国央行周四亦将公布政策决定，但市场注意力将集中在英国财政大臣欧思邦同日有关经济和政府财政的声明上。(完) (编译/审校 郑茵/李爽/侯向明/王兴亚)

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