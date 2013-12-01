《一周经济焦点》数据和欧洲央行会议或为投资者展望2014年定下基调

但无论欧洲央行采取什么举措，欧元区明年都不会好过。

“我们预计欧元区经济明年将有所增长，但增幅会非常小。经济已企稳，但还没有达到接近实现长期快速增长的地步，”Capital Economics的Kenningham说。

他预计欧元区经济明年仅增长0.5%，在分析师预估中偏悲观。分析师普遍预期的增速是Kenningham预估的两倍。

然而，英国经济在经历了近三年的停滞后，最近一直在引领欧洲的初步复苏。