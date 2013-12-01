日韩经济指标预测--12月2日-12月9日****

中国企业：华为称净利润率目标为7%，今年运营商业务增长将放缓
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 12月2日当周 12月1日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% -0.3% (较上年同期) +1.1% +0.7% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- 持平 12月2日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国HSBC/Markit制造业PMI 11月 -- 50.2 12月3日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -- +3.5% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 11月 -- 3,432.3 12月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,056 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超7,075 12月5日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 截至11月底 -- 12,768 12月6日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- +0.6 领先指标(较前月) -- +2.7 12月9日当周 12月8日(日) 2330 日本路透短观景气判断指数 12月 -- 14 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 11月 -- +2.0% 2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 10月 -- +14.3% 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) -- 盈余5,873 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.5% (环比年率) -- +1.9% 12月9日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 51.8 2350 日本大型制造业景气判断指数 第四季 -- 15.2 (完)
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。