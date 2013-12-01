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亚洲 | 2013年 12月 2日 星期一 06:49 BJT

****日韩经济指标预测--12月2日-12月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
       
    12月2日当周
    
    12月1日(日)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    2300    韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   11月    +0.1%     -0.3%
                               (较上年同期)                           +1.1%     +0.7%
    2350    日本企业资本支出(较上年同期)                    第三季      --       持平
    
    12月2日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
     --     韩国HSBC/Markit制造业PMI                          11月      --       50.2
    
    12月3日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    0130    日本加班工资(较上年同期)                          10月      --      +3.5%
    2100    韩国外汇储备(亿美元)                              11月      --    3,432.3
    
    12月4日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    2350    日本投资外国债券(亿日圆)                         前周       -- 买超14,056
            外资投资日本股票(亿日圆)                                    --  买超7,075
    
    12月5日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    2350    日本外汇储备(亿美元)                        截至11月底      --     12,768
    
    12月6日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    0500    日本同时指标(较前月)                              10月      --       +0.6
                领先指标(较前月)                                        --       +2.7
    
    12月9日当周
    
    12月8日(日)
    2330    日本路透短观景气判断指数                         12月       --         14
    2350    日本银行放贷余额(较上年同期)                     11月       --      +2.0%
    2350    日本未经季节调整的经常账(较上年同期)             10月       --     +14.3%
            日本未经季节调整的经常账(亿日圆)                            --  盈余5,873        
    2350    日本国内生产总值(GDP)(较前季)               第三季修正值    --      +0.5%
                                (环比年率)                              --      +1.9%
    
    12月9日(一)
    0500    日本服务业景气判断指数                          11月        --       51.8 
    2350    日本大型制造业景气判断指数                     第四季       --       15.2 (完)

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