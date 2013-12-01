《焦点》欧盟和IMF推迟访问雅典，认为希腊未能兑现改革承诺

援助三方定期访问雅典以检查希腊兑现承诺的进展情况，并确定下一笔援助贷款是否拨付，不过彼此之间也经常在希腊是否履行义务的问题上发生争执。

调查人员原定在12月9日欧元集团财长会议前评估希腊的进展情况。这次会议上将决定是否批准下一笔援助款的拨付。

“在援助方人员前往之前，有必要明确有可能与雅典方面就改革问题达成一致，”一位官员说。

他和另一位欧元区官员表示，此次行程的推迟可能延误下一笔拨款的批准，不过这项宣布也可能刺激雅典方面采取行动。

希腊财政部长史托纳拉斯周五晚间表示，援助方的低阶工作人员将于下周按计划返回雅典，而高层负责人将在欧元集团会议后前往，以便在年底前完成会谈。