《焦点》欧盟和IMF推迟访问雅典，认为希腊未能兑现改革承诺

希腊总理萨马拉斯上周表示，他希望在雅典担任轮值主席国前能完成审查。

欧盟执委会一位发言人表示，与希腊的磋商将继续。“我们尚未就工作小组何时返回希腊做出明确决定，”他说。

**与三方国际贷款人的分歧**

尽管未来数日有可能弥合分歧，但希腊目前尚无筹资压力，或许可能将改革推迟一段时间。

根据债权人公布的最新计划，到年底时希腊将获得最多59亿欧元(80亿美元)的贷款。

据汤森路透数据，1月11日将有18.5亿欧元的希腊债券到期。下次大规模债券到期是明年5月，届时将有约93亿欧元债券到期。

希腊财政部长史托纳拉斯周五表示，他将专注于解决的问题主要涉及部分或彻底关闭三家亏损的国有企业，以及计划转移或解雇数以千计表现不佳或不必要的公职人员，这可能释出10亿欧元资金。

国际贷款人当前的审查工作自9月以来一直拖延，而且已经中断两次，因希腊联合政府不愿再采纳任何不受民众欢迎的举措。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆本月稍早表示，部分欧洲国家财长正在“失去耐心”。(完)