澳新经济指标预测--12月2日-12月9日****

港股业绩：合生创展去年核心利润升1.9倍，受入账收入及毛利率上升带动
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月2日当周 12月1日(日) 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 11月 -- +0.1% 12月2日(一) 0030 澳洲建筑许可(较前月) 10月 -5.0% +14.4% 民间建筑许可(较前月) -- +1.5% 0030 澳洲企业库存(较前季) 第三季 持平 +0.2% 0030 澳洲企业总营业利润(较前季) 第三季 +1.0% -0.8% 澳洲企业税前获利(较前季) -- -8.3% 12月3日(二) 0030 澳洲经常账收支(亿澳元) 第三季 赤字115.5 赤字94 0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.4% +0.8% 0330 澳洲央行利率决议 12月 2.5% 2.5% 12月4日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.5% +2.6% GDP最终消费 -- +0.5% GDP资本支出 -- -0.1% 12月5日(四) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差3.75 逆差2.84 商品/服务进口(较前月) -- -1.0% 商品/服务出口(较前月) -- 持平 12月6日(五) 暂无重要数据公布 12月9日当周 12月8日(日) 2145 新西兰制造业销售 第三季 -- -3.4% 12月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 11月 -- -0.2% 网络招聘广告(较前月) -- -0.1% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -- +1.4% (较上年同期) -- +7.0%(完)
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。
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