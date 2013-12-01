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亚洲 | 2013年 12月 2日 星期一 07:01 BJT

****澳新经济指标预测--12月2日-12月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值  
     
    12月2日当周
    
    12月1日(日)
    2330  澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                       11月             --       +0.1%
    
    12月2日(一)
    0030  澳洲建筑许可(较前月)                            10月           -5.0%     +14.4%
              民间建筑许可(较前月)                                         --       +1.5%
    0030  澳洲企业库存(较前季)                          第三季            持平      +0.2%
    0030  澳洲企业总营业利润(较前季)                    第三季           +1.0%      -0.8%
          澳洲企业税前获利(较前季)                                         --       -8.3%
    
    12月3日(二)
    0030  澳洲经常账收支(亿澳元)                        第三季       赤字115.5     赤字94
    0030  澳洲零售销售(较前月)                            10月           +0.4%      +0.8%
    0330  澳洲央行利率决议                                12月            2.5%       2.5%
    
    12月4日(三)
    0030  澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                 第三季           +0.7%      +0.6%
                               (较上年同期)                              +2.5%      +2.6%
              GDP最终消费                                                  --       +0.5%
              GDP资本支出                                                  --       -0.1%
    
    12月5日(四)
    0030  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                   10月        逆差3.75   逆差2.84
              商品/服务进口(较前月)                                        --       -1.0%
              商品/服务出口(较前月)                                        --        持平
    
    12月6日(五)
    暂无重要数据公布
    
    12月9日当周
    
    12月8日(日)
    2145  新西兰制造业销售                             第三季             --       -3.4%
    
    12月9日(一)
    0030  澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                    11月             --       -0.2%
                网络招聘广告(较前月)                                      --       -0.1%
    2145  新西兰电子卡零售销售(较前月)                   11月             --       +1.4%
                          (较上年同期)                                    --       +7.0%(完)

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