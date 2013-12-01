全球外汇市场12月2日主要消息

中国企业：华为称净利润率目标为7%，今年运营商业务增长将放缓
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月1日(日)
2350 - 日本10-12月企业资本支出
12月2日(一)
-- - 日本央行总裁黑田东彦发表讲话
0830 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和爱尔兰财长Michael Noonan在主题为“欧洲银行业的未来”的银行业联盟会议上发表讲话
0853 - 德国11月制造业采购经理人指数(PMI)
0858 - 欧元区11月制造业PMI
0928 - 英国11月制造业PMI
1330 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克在一场活动上致欢迎词
1358 - 美国Markit制造业11月终值
1500 - 美国11月供应管理协会(ISM)制造业指数
1500 - 美国9月和10月建筑支出
2315 - 纽约联邦储备银行市场组执行副总裁Simon Potter在一场宴会中发表演讲。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽 审校 王兴亚)
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路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。