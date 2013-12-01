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亚洲 | 2013年 12月 2日 星期一 06:57 BJT

全球外汇市场12月2日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月1日(日)

2350 - 日本10-12月企业资本支出

12月2日(一)

-- - 日本央行总裁黑田东彦发表讲话

0830 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和爱尔兰财长Michael Noonan在主题为“欧洲银行业的未来”的银行业联盟会议上发表讲话

0853 - 德国11月制造业采购经理人指数(PMI)

0858 - 欧元区11月制造业PMI

0928 - 英国11月制造业PMI

1330 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克在一场活动上致欢迎词

1358 - 美国Markit制造业11月终值

1500 - 美国11月供应管理协会(ISM)制造业指数

1500 - 美国9月和10月建筑支出

2315 - 纽约联邦储备银行市场组执行副总裁Simon Potter在一场宴会中发表演讲。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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全球外汇市场主要消息

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(编译 李爽 审校 王兴亚)

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