《日本重要政经日程》--12月2日

中国企业：华为称净利润率目标为7%，今年运营商业务增长将放缓
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月1日(日)
2350 - 10-12月企业资本支出
12月2日(一)
-- - 日本央行总裁黑田东彦在名古屋发表演说并召开记者会
0500 - 11月新车销售
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 王兴亚)
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。