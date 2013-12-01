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亚洲 | 2013年 12月 2日 星期一 07:04 BJT

《日本重要政经日程》--12月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月1日(日)

2350 - 10-12月企业资本支出

12月2日(一)

-- - 日本央行总裁黑田东彦在名古屋发表演说并召开记者会

0500 - 11月新车销售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 王兴亚)

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