重温稿-中国数据：11月官方制造业PMI连升四个月后持稳，经济运行进入平稳区间

路透北京12月1日 - 中国宏观经济先行指标--11月官方制造业PMI较上月持平并高于市场预期，该指数自7月以来连续四个月小幅上升后转为平稳，显示经济运行进入平稳增长区间。

中国国家统计局和物流与采购联合会（CFLP）周日联合公布，11月制造业采购经理人指数（PMI）CNPMIB=ECI为51.4，同上月持平。该数据高于路透访问分析师预估中值51.1。

“11月份PMI指数与上月持平，预示未来经济增长总体平稳。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群评论称。

但他同时指出，生产经营活动预期指数明显回落，反映企业对未来市场前景比较谨慎。综合企业预期、投资、消费、出口等市场需求方面的情况，经济平稳增长态势已初步确立。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

______________________________2013年___________________________ __2012年____

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月

PMI(%) 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4 50.6 50.6

浏览中国官方制造业PMI图表，点选:link.reuters.com/gyw94v

CFLP提供的新闻稿显示，同上月相比，11月PMI中生产指数、新出口订单指数、产成品库存指数、采购量指数、进口指数和从业人员指数呈现回升；其余各指数有所回落。

其中，新订单指数环比回落0.2个百分点至52.3；出口新订单指数则较上月升高0.2个百分点至50.6，连续四个月保持在50以上，显示出口形势继续趋好。

生产指数环比微升0.1个百分点至54.5。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河认为，生产增速稳中趋升。由于企业预期良好，加之上游产品价格有所回落、效益改善，制造业生产增速继续保持稳中有升。

同期生产经济活动预期指数则较上月大幅下滑2.6个百分点至54.9。

此外，大型企业PMI指数7月份以来持续上升，11月达到52.4；中型企业PMI指数为50.2，同上月持平，连续两个月保持在50以上；小型企业PMI指数仍然不乐观，11月下降0.2个百分点至48.3，继续位于临界点之下。

此前公布的汇丰11月中国制造业PMI初值微降至50.4，从七个月高位滑落，预示今年四季度中国经济增长势头可能会有所减弱。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为中国11月官方制造业PMI各分项详细数据：