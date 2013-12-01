《全球汇市》在中国PMI数据激励下商品货币表现出色，但日圆依然脆弱

澳洲央行一再表示，已经部署一些货币刺激举措，更希望澳元贬值以刺激经济全面复苏。
“该央行应维持指标利率不变...但我们预计其将维持微弱的宽松偏向，因为汇率偏高，”巴克莱资本国际分析师Kieran Davies表示。
Davies补充称，澳洲央行可能谈及汇率下降可以如何扶助经济应对矿业投资荣景结束的状况。
亚洲周一有诸多经济数据出炉，重要数据包括汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值和日本企业投资数据。
交易员称，若这些数据令人失望，可能打压风险偏好，带动对日圆的空头回补。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3582 1.3589 -0.05 +2.94 1.3194
美元/日圆 102.52 102.41 +0.11 +18.19 86.74
欧元/日圆 139.24 139.16 +0.06 +21.65 114.46
美元/瑞郎 0.9063 0.9061 +0.02 -1.00 0.9155
英镑/美元 1.6374 1.6365 +0.05 +0.76 1.6251
美元/加元 1.0620 1.0614 +0.06 +7.05 0.9921
澳元/美元 0.9117 0.9110 +0.08 -12.28 1.0393
新西兰元/美元 0.8160 0.8125 +0.43 -1.48 0.8283
澳元/日圆 93.470 93.300 +0.18 +3.71 90.130
新西兰元/日圆 83.660 83.210 +0.54 +16.45 71.840
英镑/日圆 167.87 167.59 +0.17 +19.21 140.82
澳元/新西兰元 1.1170 1.1199 -0.26 -10.93 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽 审校 王兴亚)