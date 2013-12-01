《全球汇市》在中国PMI数据激励下商品货币表现出色，但日圆依然脆弱

中国货币市场：季末最后一日资金面整体平稳，惟非银受限MPA价格难下

路透上海3月31日 - 一季度末最后一个交易日，中国银行间市场流动性整体平稳，跨月 的隔夜、七天利率仅小幅走升，央行公开市场持续暂停逆回购操作影响不大；不过出于宏观 审慎评估(MPA)考虑，银行对非银机构融出仍然收紧，非银价格续处高位。 “今天还行，不是很紧；4月应该会好很多，”上海一银行交易员称。 上海一基金交易员称，非银在银行间融资仍然价高量少，“今天七天8%，14天6%，21天 5.5%；比昨天好些吧，前几天14天7%，21天6%，七天没什么人出。借还是能借到的，不过都 是散量，没有整的。” 上海证券交易所隔夜债券质押式回购小幅走高，早盘收在15.350%，稍高 于昨日收市价14.955%。与昨日的隔夜回购受清明假期影响资金实际占用天数为五天不同， 今日隔夜回购自4月5日起结算不能跨季，实际占用天数仅一天。 北京一基金交易员称，结算天数回归正常减少对利率的干扰，且预期跨完季后4月初非 银流动性压力将缓和，继续观察午后该利率会否回落。 “跨完季银行有钱就可以放出来(给非银)，而且清