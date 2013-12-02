《中国报摘》--中国证券报12月2日

* 头版头条:

--中国证监会周六发布《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，这是逐步推进股票发行从核准制向注册制过渡的重要步骤。

* 其他:

--证监会发布《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》，支持上市公司结合自身发展阶段并考虑其是否有重大资本支出安排等因素制定差异化的现金分红政策；公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%。

--国家发改委价格监测中心徐连仲和何晓英撰文预计，四季度CPI(居民消费价格指数)同比涨幅将超过3%，预计在3.2%左右，全年CPI涨幅将略高于去年，为2.7%左右；预计2014年CPI涨幅将在3%-5%这一温和上涨区间的下限上方运行，即涨幅将略超过3%。

--证监会副主席姜洋表示，期货市场在管理价格风险方面有独特的优势，证监会将从多个方面加强农产品期货市场建设。

--中国期货业协会最新统计资料表明，1-11月全国期货市场累计成交额为246.092万亿元人民币，同比增长61.93%。

--证监会消息，沪深两市IPO（首次公开发行）在审企业增加到763家；上周主板、中小板各新增一家初审企业，创业板新增两家，主板、创业板各有一家企业被终止审查；今年被证监会终止审查的IPO排队企业已上升至283家。

--深圳证交所近日修改规则，新增黄金交易型开放式证券投资基金（“黄金ETF”）与上市交易的货币市场基金实行当日回转交易。