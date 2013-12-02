金砖国家：11月29日股汇市收盘纵览

路透12月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月29日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周五收高0.62%，报1,018.28点。

中国股市：沪综指微收涨，热点板块分化致大盘陷入僵局

香港股市：创31个月收盘高位，恒生国企指数本月累计上涨7.7%

中国汇市：人民币即期收盘微贬，双向波动均受限本月仅涨13点子

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拉美股市：巴西股市指标股指周五收高，国营石油公司Petrobras因汽油价格上扬而跳涨，巴西股市Bovespa指标股指 涨1.23%，收报52,482.49点。但该指数年内迄今累计跌近14%，11月创下6月以来首度月线下跌。

拉美汇市：巴西雷亚尔跌至近三个月低位，受财政数据疲软打压

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南非股市：在交投淡静中呈拉锯走势，由于美联储何时缩减刺激措施仍具有不确定性，投资者维持谨慎。Top-40绩优股指数 跌0.29%，报40,169.32点。综合指数 下滑0.18%，报44.975.67点。

南非汇市：兰特兑美元承压，因数据显示南非贸易逆差扩大

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印度股市：收高近1.5%，创两个月来最大周线涨幅，外界预期国内机构投资者将转变为买家，引发ICICI Bank等绩优股上涨。指标BSE指数 涨1.25%，或257.02点，报20,791.93，本周累计涨2.8%，但月线为下跌1.8%。NSE指数 升1.38%，或84.25点，报6,176.10点，本周累计涨3%，但11月下跌1.95%。

印度汇市：卢比连续第二个交易日下跌，因油企的月底美元需求抵消了全球投资者上升中的风险需求。卢比兑美元 收报62.44/45，周四收盘位报62.41/42。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,402.930点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.23%，报774.55点。