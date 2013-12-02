《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月2日

*工商时报：

--为厘清外界对银行双卡业务赚取暴利的疑虑，台湾金管会决定采取三大措施：第一、两周内启动对双卡业务前五大银行的专案金检，了解是否落实风险订价、定期检讨利率以及是否有超额利润；第二、要求有超额利润的银行拟定客户回馈计划；第三、清查消费贷款是否有逾借款人所得22倍的情况。

--台北市售屋所得课税标准，今年首度采用分区课税。立委费鸿泰批评，财政部的分区课税标准，难以令人信服，要求财政部全面检讨，取消分区课税机制，恢复过去一致性原则课征售屋所得税，避免陋巷里的老旧房屋受重税之累，此已获财政部初步同意。

--行政院长江宜桦计划本周内定调自由经济示范区特别条例草案。据悉，行政院拟在指定试点（虚拟区）展现开放专业服务业市场诚意，其中律师、会计师、建筑师不排除仿美韩FTA，开放法人型态、外资参与或松绑外人来台执行业务，给予外资超WTO（WTO+）待遇。

--大陆海协会会长陈德铭昨日表示，希望两岸两会第10次会谈能在明年1月春节前举行。

*经济日报：

--台商回台借款买豪宅惹非议，财政部决定划定台北市为〞豪宅查税示范区〞，总计158栋、3,200余户台北市知名豪宅，将全数列管；列管期间前后两年的豪宅交易，一律按实价课征售屋所得税。

--业界传出受英特尔 先进制程进度不如预期影响，今年初变心转单的台积电 老客户阿尔特拉（Altera），近期回头找台积电支援，使得台积电先进制程面临〞爆单〞，最快明年第二季展现业绩强劲爆发力。

--有线电视产业出售潮再现，市场盛传顶新集团拿下4G执照后，将买有线电视多系统营运商中嘉，以及频道业者东森电视。此外，凯雷 计划出售东森电视，也出现顶新、鸿海 董事长郭台铭、宏仁集团总裁王文洋、东森国际前董事长王令麟四龙抢珠的盛况。

--为推动台湾创意产业发展，金管会将导入规模庞大的寿险资金。金管会本周四（5日）将向行政院报告金融挺创意产业计划，拟将创意产业视为新兴重要策略性事业，开放保险业可以专案运用方式进行投资，整体寿险可投入空间估达上兆(万亿)台币。

--为扩大宝岛债市场并去化台湾人民币资金，金管会将大幅放宽保险业投资宝岛债规定，免计入海外投资45%上限计算，保险业可投资金额将大增，有助吸引更多企业来台发宝岛债。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。