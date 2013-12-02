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债券 | 2013年 12月 2日 星期一 08:49 BJT

美国债市：公债发行日程表

标售日         发行种类           宣布日         结算日
 2013/12/02     13和26周期国库券   2013/11/27     2013/12/05
 2013/12/03     四周期国库券       2013/12/02     2013/12/05
 2013/12/09     13和26周期国库券   2013/12/05     2013/12/12
 2013/12/10     52周期国库券       2013/12/05     2013/12/12
 2013/12/10     三年期公债         2013/12/05     2013/12/16
 2013/12/10     四周期国库券       2013/12/09     2013/12/12
 2013/12/11     10年期公债         2013/12/05     2013/12/16
 2013/12/12     30年期公债         2013/12/05     2013/12/16
 2013/12/16     13和26周期国库券   2013/12/12     2013/12/19
 2013/12/16     两年期公债         2013/12/12     2013/12/31
 2013/12/17     五年期公债         2013/12/12     2013/12/31
 2013/12/17     四周期国库券       2013/12/16     2013/12/19
 2013/12/18     七年期公债         2013/12/12     2013/12/31
 2013/12/19     五年期TIPS         2013/12/12     2013/12/31
 2013/12/23     13和26周期国库券   2013/12/19     2013/12/26
 2013/12/24     四周期国库券       2013/12/23     2013/12/26
 2013/12/30     13和26周期国库券   2013/12/26     2014/01/02
 2013/12/31     四周期国库券       2013/12/30     2014/01/02
 2014/01/06     13和26周期国库券   2014/01/02     2014/01/09
 2014/01/07     52周期国库券       2014/01/02     2014/01/09
 2014/01/07     三年期公债         2014/01/02     2014/01/15
 2014/01/07     四周期国库券       2014/01/06     2014/01/09
 2014/01/08     10年期公债         2014/01/02     2014/01/15
 2014/01/09     30年期公债         2014/01/02     2014/01/15
 2014/01/13     13和26周期国库券   2014/01/09     2014/01/16
 2014/01/14     四周期国库券       2014/01/13     2014/01/16
 2014/01/21     13和26周期国库券   2014/01/16     2014/01/23
 2014/01/22     四周期国库券       2014/01/21     2014/01/23
 2014/01/23     10年期TIPS         2014/01/16     2014/01/31
 2014/01/27     13和26周期国库券   2014/01/23     2014/01/30
 2014/01/28     四周期国库券       2014/01/27     2014/01/30
 2014/01/28     两年期公债         2014/01/23     2014/01/31
 2014/01/29     五年期公债         2014/01/23     2014/01/31
 2014/01/30     七年期公债         2014/01/23     2014/01/31
 2014/02/03     13和26周期国库券   2014/01/30     2014/02/06
 2014/02/04     52周期国库券       2014/01/30     2014/02/26
 2014/02/04     四周期国库券       2014/02/03     2014/02/06
 2014/02/10     13和26周期国库券   2014/02/06     2014/02/13
 2014/02/11     四周期国库券       2014/02/10     2014/02/13
 2014/02/11     三年期公债         2014/02/05     2014/02/18
 2014/02/12     10年期公债         2014/02/05     2014/02/18
 2014/02/13     30年期公债         2014/02/05     2014/02/18
 2014/02/18     13和26周期国库券   2014/02/13     2014/02/20
 2014/02/19     四周期国库券       2014/02/18     2014/02/20
 2014/02/20     30年期公债         2014/02/13     2014/02/28
 2014/02/24     13和26周期国库券   2014/02/20     2014/02/27
 2014/02/25     两年期公债         2014/02/20     2014/02/28
 2014/02/25     四周期国库券       2014/02/24     2014/02/27
 2014/02/26     两年期公债         2014/02/20     2014/02/28
 2014/02/27     七年期公债         2014/02/20     2014/02/28
     
    注：TIPS为通胀保值债券。(完)
    
    
 (整理 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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