《美国上市公司业绩公布日程表》--12月2日至12月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连降第六日

波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。