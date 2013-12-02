国际油市：美国原油期货攀升，中国数据提升需求前景

中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)持于18个月高位，受助于内外需强劲，击退了有关经济成长面临温和放缓的预期。

伊拉克和土耳其周日表示，两国任何地方的石油出口均需要得到中央政府的批准。

伊朗谈判代表表示，该国与六大国的特使将于下周开会，着手制定此前达成的协议的实施步骤。

一项路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)11月原油产出下滑，连续第二个月每日产出低于3,000万桶，因利比亚发生罢工及抗议事件，且沙特进一步缩减产出。

路透调查显示，分析师预计，美国页岩油革命导致石油供应充裕，以及需求增长不振，料将令明年原油价格承压。(完)

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