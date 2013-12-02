国际油市：美国原油期货攀升，中国数据提升需求前景

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)持于18个月高位，受助于内外需强劲，击退了有关经济成长面临温和放缓的预期。
伊拉克和土耳其周日表示，两国任何地方的石油出口均需要得到中央政府的批准。
伊朗谈判代表表示，该国与六大国的特使将于下周开会，着手制定此前达成的协议的实施步骤。
一项路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)11月原油产出下滑，连续第二个月每日产出低于3,000万桶，因利比亚发生罢工及抗议事件，且沙特进一步缩减产出。
路透调查显示，分析师预计，美国页岩油革命导致石油供应充裕，以及需求增长不振，料将令明年原油价格承压。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。