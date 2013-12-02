中国股市：沪综指开盘下跌，政策组合拳令个股结构性分化

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海12月2日 - 在周末中国公布新股发行改革意见及优先股试点等一系列组合拳后，中国股市周一开盘下跌，尤其是今年来热炒的成长类股票，不过银行股等受益于优先股试点的大盘蓝筹股出现上涨。
开盘时，沪综指 报2,203.122点，跌17.383点或0.78%；上证银行股指数 涨0.21%；而深市创业板指数 跌5.131%。
中国证监会周六发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。这意味着暂停逾一年的IPO(首次公开发行)最快有望届时重启。
而国务院周六亦发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定。 （完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。