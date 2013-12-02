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货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 09:33 BJT

中国股市：沪综指开盘下跌，政策组合拳令个股结构性分化

路透上海12月2日 - 在周末中国公布新股发行改革意见及优先股试点等一系列组合拳后，中国股市周一开盘下跌，尤其是今年来热炒的成长类股票，不过银行股等受益于优先股试点的大盘蓝筹股出现上涨。

开盘时，沪综指 报2,203.122点，跌17.383点或0.78%；上证银行股指数 涨0.21%；而深市创业板指数 跌5.131%。

中国证监会周六发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。这意味着暂停逾一年的IPO(首次公开发行)最快有望届时重启。

而国务院周六亦发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定。 （完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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