《台湾重要政经日程》--12月2日

===================今日重要政经消息=============================
12/2(一)
--08:30 2013消费者保护国际研讨会。
--09:00 立法院经济委员会审查预算。
--09:00 立法院财政委员会审查预算。
--10:00 中经院发布11月台湾制造业PMI记者会。
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12/3(二)
--10:00 富邦金控 举行明年台湾经济及股市展望媒体说明会。
12/4(三)
--13:30 永丰金控 举办2014年投资展望会前说明会。
--14:00 兆丰投信举办债券论坛。
*--14:00 友达 举行公司展望说明会。
12/5(四)
--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，10月为年增0.64%。
--16:10 央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。
12/9(一)
--16:00 财政部公布11月出口金额，10月为年减1.5%。
12/10(二)
--13:30 台积电 11月营收。
--14:00 联电 11月营收。
*--14:00 复华投信2014台股暨全球投资展望记者会。
12/20(五)
--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。
12/23(一)
*--8:30 主计总处公布11月季调失业率，10月为4.17%。
12/24(二)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率，10月年增0.78%。
12/25(三)
*--16:10 央行公布11月M2年增率，10月为5.99%。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
*表新增。(完)
(记者 林妙容; 审校 张喜良)