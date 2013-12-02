《焦点》美国感恩节销售因大打折而略减，网路销售窜升

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
NRF维持年末旺季整体零售销售成长3.9%的预估不变。
研究分析公司ComScore Inc 的数据显示，美国感恩节及黑色星期五的网路销售成长17.3%，大幅超越传统实体店面的销售增幅。ComScore所提出的数据备受华尔街的关注。
零售业者也非常积极抢攻网路商机，将希望寄托在今年落在12月2日的“网购星期一”(Cyber Monday)，这是电子商务市场中最重要的销售节日。
J.C. Penney Co Inc 及梅西百货等零售商从周日就展开网购星期一活动，希望这么做能够延续销售动能。Target Corp 则是把这个活动称之为网购周(Cyber Week)。
穆迪分析师Michael Zuccaro表示，“零售业者将持续提供折扣优惠。”(完) (译文审校 侯向明)
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。