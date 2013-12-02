《焦点》美国感恩节销售因大打折而略减，网路销售窜升

NRF维持年末旺季整体零售销售成长3.9%的预估不变。

研究分析公司ComScore Inc 的数据显示，美国感恩节及黑色星期五的网路销售成长17.3%，大幅超越传统实体店面的销售增幅。ComScore所提出的数据备受华尔街的关注。

零售业者也非常积极抢攻网路商机，将希望寄托在今年落在12月2日的“网购星期一”(Cyber Monday)，这是电子商务市场中最重要的销售节日。

J.C. Penney Co Inc 及梅西百货等零售商从周日就展开网购星期一活动，希望这么做能够延续销售动能。Target Corp 则是把这个活动称之为网购周(Cyber Week)。

穆迪分析师Michael Zuccaro表示，“零售业者将持续提供折扣优惠。”(完) (译文审校 侯向明)