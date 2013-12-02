《香港报摘》--其他报纸重要消息12月2日

* 明报：

--市场预计今年一手私楼占总住宅成交量比例，料可创近年新高。美联资料研究部综合土地注册处资料显示，截至上月27日，今年至今一手私楼注册量占整体住宅注册量比率达16.7%，突破去年总数15.6%，暂创九年来新高。

--金天医药（新股编号： ）将由今日起招股，集资最多21.15亿港元。尽管上周挂牌的凤凰医疗 大获追捧，市场预料金天的招股反应或较逊色。敦沛证券副总裁李伟杰认为，金天与凤凰医疗的业务模式毕竟有别，加上投资者对其认识不多，认购反应未必同样热烈。 * 星岛日报：

--政府连番推出双辣招后，楼市成交量疲惫不起；税局最新录得，今年首十个月住宅交易市场中，录得连BSD非香港永久居民及公司名义买家共2,282宗，占同期住宅楼宇交易量5.4%。

--财政司司长曾俊华及有「末日博士」之称的麦嘉华，均提醒投资者，比特币暴升基本上是出于投机因素，属大规模投机泡沫，吁投资者小心。 * 苹果日报：

--施罗德亚洲股票基金经理Richard Sennitt表示，三中全会对股市影响不一定非常正面，故仍较为睇淡中资股，相反在全球复苏预期下，认为工业及制造业股更有看头。谈到散户最爱的内银股，他指估值虽非常便宜，但中线的忧虑较多，信贷成本很可能上升，信贷风险将会对内银股造成困难，故未有持货。

--中国财政部发行的30亿元人民币零售国债，消息透露，截至上周五统计，累计的申购总额已达28亿元人民币，接近足额认购，料今周起会开始录得超额申购。 * 东方日报：

--腾祺基金管理投资管理董事沈庆洪称，近期日圆汇价回落，有助四洲集团 进一步降低采购成本，而且公司10月曾发盈喜，今年业绩将理想，目标望涨两成至逾4.5港元，止蚀价为3.5港元。

--周大福 上半财年交出理想成绩，董事总经理黄绍基表示，集团第2,000家店将最快于本月底开业，较目标2014年提早完成，不过集团未打算放慢脚步，他指计划「未来两个财年继续各开200家」，而且持续投资在电子商贸上。 * 文汇报：

--君阳太阳能 宣布，拟收购香港欠账收回服务供应商-亚洲信贷监察的20%股份，收购代价为4,000万港元。集团将以现金支付并透过内部资源、银行借贷或融资等方案筹集。 * 大公报：

--近年科网热重燃，尤其以网络游戏市场备受关注。即将上市的游戏点卡在线充值交易服务供应商神州数字 行政总裁孙江涛表示，集团最近开展的游戏发行业务，将成为2014年重点的项目。(完)