《中国债券市场每日交易备忘》--12月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.41% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.47% 国开行至多40亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.54% 邮储银行5亿元信贷资产支持证券14:00-15:00招标，中金公司主承 广发证券 35亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，建行和农行等主承 中信证券 40亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行和中行等主承 西安地铁12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 翔鹭石化10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 谷神生物科技集团2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，中行主承 红星美凯龙家居集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 招银金融租赁10亿元三年期固息债1322001，票面利率4.99% 招银金融租赁10亿元五年期固息债1322002，票面利率5.08% 重庆豪江建设开发公司7亿元七年期固息债1380324，票面利率7.99% 邯郸城投18亿元七年期固息债1380367，票面利率7.60% 河北路桥集团1.5亿元一年期短期融资券041363018，票面利率8.60% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行68.5亿元两年期固息债130342，票面利率5.3250% 华能集团70亿元六个月期超短期融资券 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部273.9亿元五年期固息国债090031付息，票面利率2.90% 宿州建投8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980171付息，票面利率7.48% 农发行151.8亿元五年期固息债100416付息，票面利率4.02% 国开行100亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)110212付息，基本利差-0.15% 华融湘江银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1220020付息，票面利率6.30% 东莞银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1220022付息，票面利率6.20% 泰州市姜堰国有资产7亿元七年期固息债1280427付息，票面利率6.85% 温州港集团4亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280428付息，票面利率6.92% 河南开化投资控股集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280429付息，票面利率6.55% 浙江嘉善经济开发区8亿元七年期固息债1280430付息，票面利率7.05% 六盘水开发投资16亿元七年期固息债1280431付息，票面利率6.97% 江西高速公路投资集团12亿元五年期固息债1280432付息，票面利率5.50% 沭阳金源资产经营10亿元七年期固息债1280433付息，票面利率6.50% 天津开发区国有资产18.5亿元七年期固息债1280434付息，票面利率6.20% 天津开发区国有资产4.5亿元10年期固息债1280435付息，票面利率6.50% 郑州城建集团16亿元七年期固息债1280436付息，票面利率6.37% 深圳市立业集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280437付息，票面利率6.30% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --据中国证券报周二报导，相关部门近日召集全部已通过中国证监会发审委审核的83家企业的主承销商开会， 部署已过会企业新股发行工作，要求这些企业在本周内上报新股发行计划。 --中国金融期货交易所副总经理戎志平表示，股指期权将推动结构化产品的设计与开发，中金所未来或考虑推 出波动率指数产品。 今日公布11月官方非制造业PMI (10月为56.3) 12/4公布11月汇丰服务业PMI (10月为52.6) 12/8中国海关公布11月进出口贸易数据 (10月顺差311亿美元) 12/9国家统计局公布11月工业品价格指数(PPI) (10月为-1.5%) 11月居民消费价格指数(CPI) (10月为3.2%) 12/10国家统计局公布11月固定资产投资(不含农户) (1-10月为20.1%) 11月社会消费品零售总额 (10月为13.3%) 11月工业增加值 (10月为10.3%) 11月房地产投资和销售情况月度报告 12/18公布70个大中城市11月住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为13.7%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/边竞； 审校 李宏薇)