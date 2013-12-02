香港新股：嘉里物流联网设定招股价区间，IPO拟筹资高至22亿港元

路透香港12月2日 - 以香港为基地的最大国际第三方物流服务供应商--嘉里物流联网有限公司周二设定香港首次公开发售（IPO）招股价区间，拟筹资高至22亿港元。

根据其母公司嘉里建设 于联交所声明以及路透获得的销售文件显示，嘉里物流设定招股价区间为每股8.8-10.2港元，拟发售约2.16亿股新股，筹资19-22亿港元，主要用于未来扩充和并购活动所需资本开支，以及于香港、中国内地、东盟地区扩张等等。

以招股价区间计，预计上市市值约146-169亿港元。

嘉里建设称，由于嘉里物流发售新股占其已发行股本15%，另嘉里建设将其所持嘉里物流约50%股份分派予其股东，预计其在嘉里物流的持股量将由100%降至43.34%（超额配售权行使前）。

嘉里建设为马来西亚富商郭鹤年控制之公司。

嘉里物流今天开始路演，预于12月12日定价，19日联交所挂牌上市，股份编号“0636.HK”。中银国际、摩根士丹利 、法国巴黎银行 以及汇丰 负责是次IPO安排。

嘉里物流专注于亚洲市场，主要业务包括香港货仓、综合物流以及国际货运业务，近年持续扩大于经选定市场服务范围，如连接东盟及中国之跨境陆路运输网络亚洲陆路运输，于台湾收购一家专注于医药及保健行业之物流公司，及于中国收购多家航空租赁承揽商及一家经营海运集运平台之无船承运商。

在三个主要业务板块之中，以香港货仓利润率最高。嘉里物流于2010-12年度收入分别约109亿港元、160亿港元、及193亿港元，纯利分别约6.7亿港元、7.4亿港元及8.2亿港元。

该公司预测，2013年度全年净利不少于18.29亿港元，未计投资物业公允价值以及出售嘉里危险品仓的核心净利不少于8.8亿港元。上半年利润4.6亿港元。

香港时间09:43，嘉里建设跌2.28%，报30港元；大市恒生指数 则升0.08%。（完）

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