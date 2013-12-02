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债券 | 2013年 12月 2日 星期一 09:28 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月2日-12月9日

路透12月2日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
                      
 日期    时间  国家    规模     发行细节
 12/2    1350  法国             标售国库券(BTF)
 12/3          日本             提高流动性的公债标售
 12/4          葡萄牙           标售国库券
 12/4          德国    40亿欧   标售五年期公债
                       元       
 12/5          日本             三个月期贴现国库券
 12/5          日本             10年期公债
 12/5          西班牙           标售公债
 12/5          法国             标售长期政府债券(OAT)
 12/6          日本             六个月期贴现国库券
 12/9    1350  法国             标售国库券(BTF)
                                
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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