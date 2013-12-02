港报财经评论：股市泡沫再剖析--信报12月2日

股市泡沫再剖析/ 习广思

“中国梦”有得发，但未必人人相信。过去两周，大行开始唱好，积极推销中资股；海外基金经理认为中国宏观风险下降，开始有意提高中国股票配置，甚至私银客户开始打探中国股消息；资金流亦见利好，资金开始重新流入中资股，但规模仍然相当细。中国故事开始动人，一切都好，惟独中国内地投资者依然谨慎小心，路透调查显示，中国内地基金经理短期倾向提高现金，理由是每逢年底资金偏向紧张。目前中资股有憧憬，但仍欠信心，真正突破未见，12月将考验A股走势，能否带领中港股市在2014年进入骑牛日子？三中《决定》出台后，市场一直等待住细节，而要来的始终会来。中证监在周末公布将在5方面完善新股发行机制改革，包括融资方式市场化。市场一直担心的IPO重启终究要出现了，A股历史上，IPO重启是跌多过升，虽然短期影响难免，但情况又不致悲观。国务院同时宣布优先股试点，目标是深化企业改革。市场对前者解读利淡，后者则利好，改革便是在这些探索中进行，但金融改革目标是改善资本市场效率，中长期仍是利好的。

港股急涨后，上周继续在高位争持，恒指在24,000点仍是阻力，但更大阻力其实是24,200点，12月要冲破大关，难关重重。投资者可留意到，港股大市继续轮流炒作，中资金融股回软成交缩，但中移动 、腾讯 及友邦 支撑着指数。大市板块亦一样，濠赌股、科技股回稳，水泥股、航运股异军突起炒落后，可继续留意。然而，在轮流转之下，可再留意中资金融股，特别是内险股。

值得留意的是，多只与美国经济相关的股票上周造好，新秀丽 股价突破新高，北美增长成为新动力，还有创科 、德昌 及顺诚 均见造好。泡沫论讨论过许多次，不同人有不同说法，但肯定的是，在美国量宽及低息的世界内，目标是刺激资产价格，过去5年逐项资产升至泡沫水平，然后逐个戳破，商品泡沫最先破，然后是黄金，再而是美债，只是在低息扭曲的金融世界内，即使这些泡沫被戳破，却以一个缓慢的速度在收缩，金价如是，美债如是，本港楼价亦如是。如今泡沫争论针对美股，看好的投资者仍然认为，美股处于合理水平，放水新旧话事人包括格林斯潘、贝南奇及耶伦，都说没有泡沫。不想盲目乐观，也不想过早看淡，那投资者应如何审视现时的投资环境？如何平衡好淡两派在泡沫论之间的拉锯？瑞银财富全球首席投资总监Alexander Friedman在其12月份报告有不错的讨论。要讨论某项资产是否有泡沫，关键在于看其长期估值，Friedman认为长线投资者最关心的应该只有一项，就是估值。

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翻炒欧债危机藉口消失/ 苏子

上周评级机构穆迪把希腊的主权信贷评级上调两级，评级展望为稳定，原因与希腊的财政情况及经济环境已持续改善有关。至于另一评级机构标普则把西班牙的主权债务评级自负面上调至稳定，理由大致与希腊的相若。目前市场已完全失去翻炒欧债危机的藉口，故对目前正被不少市场人士看淡的欧罗汇价，基于已失去被大手造淡的大好理据，应可为汇价在向下作出调整时带来较明显的支持力，故小心上周欧罗兑美元因为已连续4个交易天成功企稳在50天SMA支持以上收市，本周早段或在50天SMA支持附近继续获得承接后，最终会向上作出重大突破。

近期市场较为看淡欧罗汇价的重要理据，其实与欧罗区可能陷入通缩局面有关，但随着上周欧罗区公布的10月失业率已较前月的12.2%纪录高位下跌至12.1%；加上11月的通胀率亦较前月的0.7%升至0.9%来看，相信已可缓和市场对通缩的忧虑。那些有意把欧罗兑美元炒高的有心人，大有可能在美国已结束感恩节，汇市交投回复正常的本周早段，伺机把汇价推高至上周五一直遇上庞大阻的1.3622高位，以及近期跌幅的61.8%反弹目标以上，以触发大量止跌买盘入市而明显走高。

留意上周五欧罗兑美元收市时虽然形成阴烛，并在日线图上呈现近似双日转向的不利形态，但由于上周四及五的高底波幅不高；加上收市时仍在50天SMA支持以上，故其参考性降低，看淡的投资者小心为走势陷阱。若本周早段欧罗兑美元持续守稳50天SMA支持及向上突破，宜采取顺势买入策略。上周五澳元兑美元未见在跌破上周三的0.9062低位后急挫，破位后仅多跌10点子便止跌回稳，并且可以返回20天保历加通道内波动，到收市时更呈现十字星待变形态，故相信汇价短期再急跌的机会已大降。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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