港报财经评论：环保受重视，光国优先买--经济日报11月30日

环保受重视，光国优先买/ 林瑞芬

大市牛皮闷局，还不是是时候突破24,000，市场人士只好又来一招炒细价股，炒股不炒市！恒指昨收报23,881，升92点；成交额只有481亿港元。威高 一度升幅达50%，收报升30%。基本上，昨有较佳升幅的，都是限于借消息炒作。海运被传升级国家战略发展，航运及造船股借势升，中海集运 、广船 、中国远洋 升4.5%及6.6%不等。美韩日闯东海识别区，军工股又藉口炒，如中航科工 升4.2%。龙头环保股光大国际 昨升4%至8.64港元，有基本面而短线如此升法，也是少见。现在到年底，相信大多股恐怕也是限于借消息炒作形式，像光国有基本而又能小炒法的不多。着眼2014年而买货优质股，相信只会耐性为上慢慢收集，等下年先发力，今年成绩满意，等新一年再交成绩。

说回光大国际，基本面相信不少散户都认知。今年以来股价累计涨120%，随着中国内地加重环保意识、制度化，机会确是愈来愈多，须知环保业是资本密集工业，前期投资往往最多，回本虽有确定性，但回本期较长，若是大型企业而又是本行技术，布点快，确有优势。光大国际就是如此，见往往可拿到国开行借贷，发展资金无休。年尾再有大行瑞信首纳该股“买入”投资评级，目标10.4港元，该行认为，光国可进一步扩张到焚烧设备和危险废物处理领域，料2013-2015年每股盈利年复合增长率32%。法巴BNP亦首次将该股纳入买入投资建议，目标价为9.7港元。

10月确认突破7港元，之后再站稳8港元，揣测因为外国部分基金有股票投资最低值需求每股1美元的技术条件，光大国际基本已靠稳7.8港元楼上，可望多吸引海外投资者。外资此轮多了纳入该股买入行列，也可能因应多了海外投资者的兴趣。这对2014年，该股走势带来良好的启示。综合瑞信认为，该股未来蓝海是有毒废料的处理业务；设备销售业务有提升空间，预计2013年至2015年财年度每股盈利之复合年均增长率为32%，2013年至2015年每股盈利分别为0.32港元、0.43港元及0.56港元，合理估值10.4港元，相当于2014年度预测PE24倍。法巴BNP也是有相近的看好论点发表，估算盈利方面较为保守，预计2012年至2015年财年每股盈利复合年均增长率为26%左右，2013年、2014年及2015年每股盈利分别为0.34港元、0.37港元及0.46港元，合理估值为9.7港元，相当于2014年度预测PE26倍。

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公路股高息，牛皮市佳选/ 余少文

国企指数急升后要整固，短期市况炒股不炒市。而高息公路股自今年第二季业绩改善后，料可维持高息吸引力，安徽皖通 和越秀交通 最吸引。中国内地股市反反覆覆，国企指数则继续受制11,500点，昨日升55点或0.5%，收报11,441点，成交额跌至两个月来最低84亿港元，只有68%主板H股可以上升；而红筹指数升42点或0.9%，收报4,683点，成交额40亿港元。国指重上11,000点以来，过去九日主要在11,250点至11,550点上落，并出现8枝阴烛即高开低收，情况跟9月相似。当然国指升越10,000点，然后在10,200点至10,800点上落两个月，前一个月以阴烛为主，更曾出现十连阴走势，指数亦曾震荡；惟踏入10月底，阳烛开始增加，指数便在11月中旬升破11,000点，目前似乎历史重演。

国指在9月至11月中上落，不少主题股被热捧，尤其跟三中全会改革事项有关的行业最受欢迎，如环保概念股。不排除大市短期继续上落走势下，主题股又会再被追捧，股民要留意及搭顺风车，如昨日便见燃气股、航运股等异动。航运股造好，则是因为有官员表示，交通运输部正推进海运业升至国家战略层面，方案已上报国务院。至于大市处于牛皮，反而看好公路股，除了高息因素下，过去半年业绩见改善，粗略计算五只公路H股，第二季合计盈利19.6亿元人民币，同比升10%，第三季升5%至18.5亿元人民币，扭转去年第二季开始的季度盈利倒退现象，似乎可以走出节日免收路费的阴影。而江苏宁沪 是最赚钱公路股，首三季盈利合共21.6亿元人民币，其次是浙江沪杭甬 的14.2亿元人民币。

公路股较为简单，撇除股价升跌因素，只要盈利持平，便可维持高息状况。而中央三中全会落实推动区域经济和自贸区发展，预期可以加快地域经济活动，有利于车流量的上升，是支撑公路股收入的重要因素。按彭博预测数字，5只公路H股连同合和公路 和越秀交通，2013年平均息率约5.6厘，明年预测息率为5.9厘，主要是合和公路和越秀交通息率偏高而拉高平均值，否则5只公路H股平均预测息率只有5厘，吸引力因股价早前上升而下降。

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