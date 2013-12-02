《焦点》思捷环球效仿ZARA，打造复兴策略

**与麻省理工学院合作**

Inditex取得的成功大部分可以归功于严密控制的配货系统，这个系统每天从西班牙的配货中心向约86个国家的逾6,100个店铺发送数万件衣服。

该系统采用高级软件和机器人处理订单和打包货物，速度很快，帮助Inditex最快能在两周内将天桥模特展现的最新潮流转为可以销售的成衣。

多年来，Inditex一直在与美国麻省理工学院(MIT)LGO MBA项目合作，不断完善上述策略。而马浩思在离开Inditex前不久还对该策略进行了改进。

“从设计到配货的相关决定都要利用直觉。要评估设计比较难，但评估配货却不难。零售业的许多配货流程都要靠分析，”商业应用mStore Operations的创始人Villalba说。这款智能手机应用支持下单和补充存货等快时尚的流程。

MIT学生Rachel Kelley写了篇关于衣店之间如何调货的论文。她表示，在Zara实习六个月期间，马浩思是她的师父，当时给她布置的任务是创建一个提高库存补充效率的数学模型。Kelley预计她设计的新模型每年将为Inditex带来1,800万美元的额外利润。

“他对项目有非常清晰的愿景，”Kelley说。“他知道要将思捷环球引向何方，清楚自己希望如何改进供应链，因此我认为他将能实现目标。”

马浩思已经在设法缩短成衣上架的时间。

“我们在德国门兴格拉德巴赫投资了一个采用最新技术的全自动配货中心，”他对路透表示。“可能需要更多投资于仓储空间，以实施更高效的库存补充模型。”(完)