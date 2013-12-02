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货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 10:16 BJT

芝加哥期市：大豆期货续涨，两日涨幅扩大至1.5%

3月玉米期约 下跌0.5%至每蒲式耳4.22-1/2美元，上交易日下滑0.5%。

美国农业部公布，最近一周美国大豆出口销售为177万吨，超出预期。

农业部还称，民间出口商报告向中国出售了11万吨美国大豆，2014/15年度交货。

阿根廷农业部长预计，该国2013/14年度小麦产量为850万吨，远低于美国农业部目前预估的1,100万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 670.00 1.25 +0.19% +0.98% 669.58 57

CBOT玉米 422.50 -2.00 -0.47% +1.26% 426.97 30

CBOT大豆 1340.75 4.25 +0.32% +1.57% 1290.73 68

CBOT稻米 $15.96 -$0.01 -0.03% +0.76% $15.58 62

美国原油 $93.05 $0.33 +0.36% +0.36% $94.80 41

汇率

欧元/美元 $1.360 $0.001 +0.09% -0.02%

美元/澳元 0.914 0.003 +0.29% +0.44%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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