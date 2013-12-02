台湾汇市：台币盘初实质汇价区间略升，年底前交投料清淡

路透台北12月2日 - 台币兑美元 周一盘初实质汇价区间略升。交易员指出，虽然台湾经济成长率低于预期，但出口商仍有持续小量的美元卖压，加上外资的少量汇入，令台币汇价在上交易日区间微幅偏升波动。

汇银人士称，年底在即，许多外资交易员已提早休假，市场动能减弱，加上本周五美国将公布11月的非农就业数据，台湾经济前景亦有隐忧，邻近韩元 早盘变化不大，都令交投显得十分清淡。

他们并指出，年底前因交投量低盘中或易有较大波动，但台湾央行料适时提供流动性维持市场动态稳定。

〞今天还在星期一症候群，市场很清淡。〞一位本地银行交易员说。

交易员料今日台币主要交投区间暂看在29.570-29.600间，较上交易日微微偏升。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日略略扩大，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.529/29.544附近，上日收盘在29.550，亦显示远汇市场台币略略偏升，与现汇同向。

本地时间10:02时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高9.7分报29.582。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.580-29.600，上交易日在29.589-29.630。

台湾主计总处上周五下修今年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%(先前估为2.31%)，分析师称央行升息时点将往后推迟。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元 早盘变化不大，难供台币指引

* 外资于汇市仍见小量汇入

* 虽然时序已在月初，出口商盘初仍见在29.580-590附近略有抛汇

* 台股 涨多暂在平盘附近整理，助益台币有限

* 台湾央行在少量交投中维稳汇价，市场料台币不致波动过大

交易员预测今日集中交易区间：

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