投行观点：澳新银行下调2014年贵金属价格预估，因需求较弱

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
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路透11月29日 - 澳新银行(澳盛/ANZ)周五下调2014年贵金属价格预估，称因需求较预期疲弱且市场人气负面。
“市场指标显示近期前景略微偏空。实货需求稳固，但偏多的程度尚不足以激发明显的空头回补，”澳新分析师在一份研究报告中称。
“市场人气还不够激励市况，空方增持仓位，而价格再创短期低点。”
澳新银行将2014年黄金均价预估自1,436美元调降至1,269美元；将2014年白银均价预估自25.0美元调降至20.1美元，并将铂金(白金)和钯金价格预估自1,583和820美元分别下调至1,506和783美元。(完)
(编译 张若琪 审校 王兴亚)
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波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。