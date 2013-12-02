投行观点：澳新银行下调2014年贵金属价格预估，因需求较弱

路透11月29日 - 澳新银行(澳盛/ANZ)周五下调2014年贵金属价格预估，称因需求较预期疲弱且市场人气负面。

“市场指标显示近期前景略微偏空。实货需求稳固，但偏多的程度尚不足以激发明显的空头回补，”澳新分析师在一份研究报告中称。

“市场人气还不够激励市况，空方增持仓位，而价格再创短期低点。”

澳新银行将2014年黄金均价预估自1,436美元调降至1,269美元；将2014年白银均价预估自25.0美元调降至20.1美元，并将铂金(白金)和钯金价格预估自1,583和820美元分别下调至1,506和783美元。(完)