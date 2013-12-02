全球经济：诺贝尔经济学奖获得者席勒担心美国股市荣景

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透柏林12月1日 - 今年诺贝尔经济学奖得主席勒(Robert Shiller)对德国一杂志表示，他认为股市和地产价格大涨可能将导致危险的金融泡沫，而且结局可能很悲惨。
席勒指出美国股市和巴西地产市场令人担忧。他与其他两位美国人因市场价格和资产泡沫方面的研究成果而赢得今年诺贝尔经济学奖。
“我不是在发出警报，但许多国家的股市处于较高水准，而且一些地产市场的价格猛升，”席勒对周日出版的《明镜》周刊表示，“这最终将导致恶果。”
“我非常担心美国股市荣景，也是因为美国经济仍然疲弱而且易受打击，”他指称金融和科技类股价值被高估。
过去五年来他亦在关注巴西里约热内卢和圣保罗“猛烈”上涨的房价。
“我感觉巴西有点像2004年的美国，”席勒补充称，他听人们在讲关于巴西投资机会和中产阶级队伍不断壮大的论点。他在2000年左右在美国也听到过这些议论。
美国楼市的崩盘帮助引发了2008-2009年全球金融危机。
他称，“泡沫就像这个样子。全球经济非常易受泡沫的冲击。”(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别