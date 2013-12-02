港报社评：泰局进决战，港客宜避险--星岛日报12月2日

泰国紧张局势升级，反对派号召今天全国大罢工，是对这场群众运动支持度的重要测试，响应程度如何，会否影响港客“有机去无机返”。

2008年12月，“黄衫军”占领曼谷机场来抗议，港府要和多国政府争取芭堤雅军用机场安排包机。这次同样支持在野民主党虽然没有占领机场，但是如果航空公司和铁路员工罢工，单靠包机不足以解决。

泰国这场反政府运动，得到白领阶级和45个工会支持，工会会员共达20万人。泰航工会领袖上星期说过，如果有示威者受伤害，便会发动罢工。周末不止有示威者受伤，更有示威者死亡。昨天，反对派在示威领袖素帖所定的“人民胜利日”，冲击首相府等多个政府机构。素帖发动今天全国大罢工，打算把抗争行动进一步升级。

本星期四泰国将庆祝泰皇寿辰，百姓不希望破坏当日祥和气氛，反对派人士在未来几天会“尽地一煲”。反对派行动转趋激烈，实际参与人数却减少。上星期警方估计行动有10万人，到昨日降至3万人。反对派发动今天罢工，只维持一天，如果多人响应，可以展示实力增加筹码，但要冒令整个运动泄气的风险。

2008年法院裁定他信罪成及所创立的政党非法，民主党因而得以赢取大选。不过，民主党始终未能够赢取农民支持，以至亲他信势力重新赢得选举。分析预计，即使英禄同意解散下议院重选，她所属的政党仍然稳操胜券。

反对党自知无法赢得选举，希望军方干预。不过，军方已经表明中立。港人考虑游泰，须对自己行为安危负责，不宜抱着万事有政府公帑包机解决的心态。

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