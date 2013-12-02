港报社评：大专生上公屋扣分，徒添社会矛盾--明报12月2日

房屋署长栢志高上周称，当局会研究将大专或以上学历的申请人扣分，随即引来不少年轻人强烈反对。专上教育普及，适龄学生入读大专的比率未来2年将高达70%，再加上楼市供应失衡，一般大专毕业生根本难言置业，扣分制等同把大部分港人都拒诸公屋门外。

公屋轮候人数近年不断上升，不少为单身成年人，包括学生甚至大专毕业生。截至2013年3月底，公屋轮候册23 万宗申请当中，11 万宗49%为非长者一人申请，2012年底数据显示，该批申请人中67%为35岁或以下，当中更有47%具专上或更高学历。公屋是珍贵的公共资源，应留给社会最需要协助的人士入住，具大专学历者理论上应自食其力。按此逻辑，实施扣分制有一定道理。

只是，教育局今年7月的文件明确指出，香港学士学位入读率已由1985/86学年的5%，增至现在超过30%。想当年的大学天子门生，毕业后荣华富贵指日可待，但今时今日大专生满街都是，若房屋政策把社会70%人都拒于公屋门外，实在太不合理。

在大学尖子学系毕业的，职场竞争力甚佳，上公屋要扣分社会还可理解，但目前楼市长期供不应求，一般大专毕业生即使辛勤工作也难言置业。对部分成绩只属“勉强及格”的大专毕业生来说，走进公屋根本只是现实的选择，再加上公屋有入息限制，谈不上什么滥用。要是公屋之路被断，社会矛盾势必加剧，甚至可能令部分人放弃进修。

要理顺公屋资源运用，治本之道是理顺香港的房屋供应，让楼价回复合理水平，让一般年轻人都有置业上楼的机会，单靠扣分制，是不能解决问题的。

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