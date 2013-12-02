《焦点》ADM收购GrainCorp案遭驳回，澳洲“开放投资”沦为口号

**外资疑虑**

但相关专家表示，这个实际数字并不足以与印象抗衡。

“中国和其他亚洲投资者都认为，FIRB审查是一个艰难的过程，如果一个案子要交由FIRB审查，这个案子就完了，”Brennan表示。

Duxton Asset Management驻新加坡研究和交易部主管Scott Weldon表示，这项收购被驳回是基于“可能合理的原因”，因为GrainCorp具有国家战略重要性，且在市场占主导地位。

澳洲是全球第二大小麦出口国，GrainCorp是澳洲最大的上市谷物公司。其主导澳洲东岸的谷物仓储、分销和营销，经手该地区85%的谷物出口。

“我们希望这并非反映出影响较小规模外国投资农业领域的政策有变，”Weldon表示。Duxton为客户管理的农业领域资产规模约4.3亿美元。

澳洲美国商会表示，非常担心ADM案的这项决定向其他潜在外国投资者发出的讯号。

“与各界一样，美国商会也一直在密切关注这个特定投资申请案，因为我们知道，关于美国及外国人士对澳洲作为一个投资地点的看法，这个案子无可避免将会产生实质影响，”美国商会执行长Niels Marquardt表示。

美国是澳洲最大的外国投资来源。

Marquardt称，他承认ADM案的决定在统计数据上只是例外，但“我们仍担心其影响”。(完) (编译 张明钧/王翔琼/李爽 审校 蔡美珍)