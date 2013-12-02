《焦点》ADM收购GrainCorp案遭驳回，澳洲“开放投资”沦为口号

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
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**外资疑虑**
但相关专家表示，这个实际数字并不足以与印象抗衡。
“中国和其他亚洲投资者都认为，FIRB审查是一个艰难的过程，如果一个案子要交由FIRB审查，这个案子就完了，”Brennan表示。
Duxton Asset Management驻新加坡研究和交易部主管Scott Weldon表示，这项收购被驳回是基于“可能合理的原因”，因为GrainCorp具有国家战略重要性，且在市场占主导地位。
澳洲是全球第二大小麦出口国，GrainCorp是澳洲最大的上市谷物公司。其主导澳洲东岸的谷物仓储、分销和营销，经手该地区85%的谷物出口。
“我们希望这并非反映出影响较小规模外国投资农业领域的政策有变，”Weldon表示。Duxton为客户管理的农业领域资产规模约4.3亿美元。
澳洲美国商会表示，非常担心ADM案的这项决定向其他潜在外国投资者发出的讯号。
“与各界一样，美国商会也一直在密切关注这个特定投资申请案，因为我们知道，关于美国及外国人士对澳洲作为一个投资地点的看法，这个案子无可避免将会产生实质影响，”美国商会执行长Niels Marquardt表示。
美国是澳洲最大的外国投资来源。
Marquardt称，他承认ADM案的决定在统计数据上只是例外，但“我们仍担心其影响”。(完) (编译 张明钧/王翔琼/李爽 审校 蔡美珍)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。