《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月2日-6日)中国重要财经新闻标题：
**经济/政策**
--综述：中国中央政治局提出，明年将保持政策连续性和稳定性，并强调走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，积极稳妥推进土地管理制度改革。 --汇丰11月中国制造业PMI终值上修至50.8，略低于10月终值50.9。该数值已连续四个月在荣枯线上方，显示中国经济继续处于三季度以来的复苏轨道。
--中国11月官方非制造业PMI(采购经理人指数)环比微幅回落，但仍高于今年以来平均水平，显示非制造业经营活动呈现高位趋稳特征。 --中国国务院常务会议称，将继续有序扩大营业税改征增值税试点范围，自明年起将铁路运输和邮政服务业纳入试点，至此交通运输业已全部纳入营改增范围。会议并围绕落实审批制度改革通过修改一批法律的议案。 --中国中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文表示，农村土地制度改革，不能改变土地所有制，就是农民集体所有；亦不能改变土地的用途，农地必须农用。
--国家发改委副主任杜鹰表示，资源型城市要有正确的政绩观，须通过资源要素价格形成机制，资源开发利益分享机制及生态环境补偿机制，以在一定程度上解决单纯追求GDP的问题。
--中国国家发改委价格监测中心一份报告预测，明年中国经济将继续保持稳中有进的增长态势，综合宏观、微观影响价格运行的因素来看，明年价格上涨的压力将大于今，应尽快建立稳定房地产价格的长效机制。
--热点聚焦：西方决策者要想终结摆在眼前的经济停滞，可能不仅需依赖全球的主要央行，中国领导人的配合也同样重要。中国不但不会是需求荒地，反而可能成为丰厚的成长动能来源。
--中国人民银行调查统计司司长盛松成日前表示，要正确认识利率市场化的作用，其主要是为了合理配置金融资源，提高资源配置效率，而对中小企业融资难、融资贵等结构性问题作用有限。短期内中小企业融资难问题可能有所改善，但融资贵的问题仍将存在。 ========================================================================== **金融/证券/保险**
--分析：中国央行本周在公开市场顺势缩减七天逆回购规模同时，还时隔两周再次暂停14天期逆回购操作，本周因此转为净回笼470亿元人民币。央行多种流动性调节工具在手情况下，为达成控货币增量及调经济结构等目标，偏紧的政策执行力度预计一时难改，资金面紧平衡应是近期常态。
--中国央行明确表示，各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。比特币并不是真正意义的货币，目前各金融机构也没有直接参与比特币的交易和投资活动。 --中国央行副行长兼外汇管理局局长易纲称，今年资本流入的压力确实比较大，外管局应对资本流入的预案有效果，但效果往往是暂时的，最根本的办法还是使市场起决定性作用。
--中国央行副行长刘士余表示，目前，对于互联网金融进行评价，尚缺乏足够的时间序列和数据支持，要留有一定的观察期。要鼓励互联网金融创新和发展，包容失误。但同时绝不姑息欺诈、诈骗等违法犯罪活动。 --中国资本市场启动新股发行体制改革，优先股试点及IPO重启新政，权益类直接融资工具供给的增加，预期将影响银行间流动性结构分布，造成时点扰动，但对流动性总量影响有限。而中国债券市场特别是信用债的分流压力，也将因优先股的推出而短期显露。
--两位业内人士透露，中国证监会及证券业协会召集全部已通过证监会发审委审核的83家企业的主承销商开会，要求这些企业本周上报新股发行计划，并且重点对新股审慎定价、充分信息披露等方面提出新的监管要求。
--在中国人民银行近日发布支持中国(上海)自由贸易实验区多项举措后，央行上海总部副主任兼上海分行行长张新表示，大部分金融支持措施争取用三个月时间落地实施，用一年左右时间基本形成可复制、可推广的金融管理模式。
--中国银行间市场交易商协会（NAFMII）发布报告指出，为更好地推动城镇化建设，可以借鉴国际市政债券经验，通过发展市政建设票据，建立符合中国城镇化发展要求的市场化、规范化、透明化融资机制。 --中国财政部刊登相关通知称，国有金融企业发行可转换公司债券，发行主体应当为境内外上市公司，且发行人须保持国有控制力，在可转债行权后，原则上国有控股地位保持不变。
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--综述：在今年稍早的金价大跌中，以“中国大妈”为代表的实物金买盘一度令全球瞩目，但随着近期金价逼近年内低点，实货需求的力道显然已难敌金融市场的集体大减仓。
--中国工信部向国内三大电信运营商发放4G牌照，并取消对中国移动固定业务经营的限制，允许其进入固定宽带网络市场。 --交易员表示，预计中国最早将于下月对生物柴油课征每吨940元人民币的消费税，以抑制这类混合燃料的进口，因进口过多已经影响了国内柴油的销售。预计中国还将从1月开始对汽油和柴油调和油品征税每吨1,385元。
--中国国家能源局表示，中国页岩气勘探开发取得重大进展，中石化和中石油已分别在重庆和四川等地获得可观的商品气产量。 --中国国家能源局表示，今年以来国内新能源和可再生能源新增发电装机快速增长，预计到今年底，并网太阳能发电装机规模将达1,000万千瓦，较上年末增长200%。
--焦点：据了解企业策略的消息人士透露，随着中国转为采用更洁净的燃料，激发对澳洲等国高质煤炭的需求，中资企业正在伺机买进海外煤矿资产。 --焦点：从铁矿石到鸡蛋，亚洲新推出的大宗商品衍生品正吸引着全球各大交易所投入，他们希望从不断增加的交易量及定价指标可能从西方转向东方的趋势中撷取获利。 (完) (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选