《热点透视》荷兰痛失顶级信评，算是落后指标

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Viktoria Dendrinou 编译 戴素萍

路透伦敦11月29日 - 标准普尔决定摘掉荷兰AAA级信用评等，使得欧元区就只剩下德国、芬兰和卢森堡享有顶级信评的殊荣。对于降评的作法，很难争辨什么，但如果将之视为荷兰经济体质的警讯，可能就大错特错了。

尽管荷兰走出房市泡沫化的复苏之路实在过于缓慢，但房价正在触底、债务处于低位，且改革正在实行当中。其他欧元区成员国则有着更大的隐忧。

在欧元区较稳健的成员国当中，荷兰的经济一直是属于落后者，但已开始展现成长迹象，第三季国内生产总值(GDP)扩张0.1%。欧盟执委会的预测显示，荷兰明年经济将成长0.2%，这虽低于欧元区料将成长1.1%的增幅，但与其2013年料将萎缩1%的情况已截然不同。

不同于欧元区大多数爆发问题的成员国，荷兰经济的主要拖累不是财政上挥霍无度或是经常帐赤字过高，而是有利的税法，加上偏低的抵押贷款利率，造就了庞大的房市泡沫。而泡沫化引发一波去杠杆化操作，同时实质薪资因不景气而受到挤压，以及相对偏高的通胀，这些都使得可支配收入缩水，进而冲击消费。

政府承诺推行撙节举措，则进一步打压需求。9月时，政府宣布60亿欧元的举措来处理可控但日益扩大的赤字，预估相当于今年GDP的3.3%。失业率亦攀升，10月时来到7%，尽管比起欧元区的平均水准来得低。

荷兰的经济仍较其他多数成员国稳健。其债务占GDP之比料达75%，但远低于欧元区均值96%。根据Rabobank Research，第三季二手房屋的价格为三年来首次较上季成长。难怪市场觉得标普的降评之举没有释出什么新讯息。