《焦点》中资企业垂涎海外煤炭资产，但要等降价再出手

* 中国环保新政策将提振优质煤炭需求

* 企业等待资产估值下降，预计煤炭价格将保持疲弱

* 咨询人士称中国难以放弃煤炭利用

路透墨尔本12月2日 - 据了解企业策略的消息人士透露，随着中国转为采用更洁净的燃料，激发对澳洲等国高质煤炭的需求，中资企业正在伺机买进海外煤矿资产。

中国并购兴致再次变浓，对那些试图处理数以亿计美元资产、以提高股东回报的矿企来说非常有利。

其中包括力拓和Linc Energy 。力拓 要出售澳洲和莫桑比克的煤炭业务，后者也在寻求出售旗下New Emerald Coal业务。

但中国企业并不急于出手购买。他们认为这类资产价值还会进一步承压，因为煤炭供应过剩令煤价维持低迷。自2011年以来供应过剩已导致煤价跌去了约三分之一。

“有客户有意入股这些煤炭资产。但有观点认为未来两年煤炭市场不会好转。那又何必现在购买八个月后会降价很多的东西呢？”铭德律师事务所(Minter Ellison)在香港的合伙人Sam Farrands表示。

长期来看，中国治理空气污染的计划有可能造成中国电煤需求下降，中国力争到2017年使煤炭在能源构成中的比例由今年的73%降至65%或以下。

但煤炭比例的降低是在基数扩大的基础上发生的，因此中国还需要很长时间才会放弃煤炭的使用，毕竟煤炭是最廉价的发电燃料。

中国在本周宣布的洁净能源政策中称，鼓励采用优质煤炭。

安永会计师事务所全球矿业和金属部负责人Michael Elliott表示，这将导致煤炭市场的分化，优质煤料获得更高溢价，可能对质量较高的澳洲煤炭有利。

据澳洲资源和能源经济局，未来五年，中国电煤进口料增加17%至2.81亿吨，到2018年焦煤进口料增加23%至1.07亿吨。

“我并不认为(煤炭利用)将直线下降。这不可能，”咨询机构普华永道驻中国金属和煤炭部负责人苏启元(Ken Su)表示。

**投资蒙古煤炭资产遇阻**

中国和澳洲的法律及金融顾问称，寻找海外购买机会的中国企业包括国有企业、矿商、电力公司和交易商。

尽管他们拒绝透露客户名称，但国企中国神华集团已经考虑收购澳洲资产，包括Whitehaven Coal 和力拓在Clermont煤矿及Coal & Allied的股份。

兖州煤业 已经开始活动，寻求买断兖煤澳洲(Yancoal Australia) 股份。这项交易于7月宣布，仍需澳洲政府的批准。

中国铝业 长期以来也关注蒙古的煤炭资产，但其最终还是因为当地的政治阻力而放弃以9.26亿美元收购南戈壁 的计划。

“从此以后对蒙古的煤炭资产兴趣或许变弱。但其它地区的资产仍然热度不减，”普华永道的苏启元谈及中国对煤炭资产的偏好时表示。(完)