版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 2日 星期一 11:09 BJT

****敬告客户：路透中文快讯“美国重要政经日程”稿件本日暂停发送****

亲爱的客户，您好：

12月2日“美国重要政经日程”一文因英文原稿未发，以致中文译文无法如期出稿，不便之处，敬请见谅！

(路透中文新闻部: 86-10-66271029)(传真 86-10-66019118)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐