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货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 17:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--12月3日

路透伦敦12月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           418,750         -1,650
    锡            10,600           -280
    铅           229,950           -225
    锌           955,575         -4,675
    铝         5,465,575         -6,175
    镍           252,972           +846
    铝合金        59,360            -80
    NASAAC        88,620           持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据   库存分布          品种  库存数据   库存分布
 铜    <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LOC-GR  铅    <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC-GRD
       KS>        D>                      KS>        >
 铝    <MAL-STOC  <0#MALSTX-LOC-GR  锡    <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC-GRD
       KS>        D>                      KS>        >
 锌    <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LOC-GR  铝合  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC-GRD
       KS>        D>                金    KS>        >
 镍    <MNI-STOC  <0#MNISTX-LOC-GR  NASA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LOC-GRD
       KS>        D>                A     KS>        >
 
 (编译 王翔琼；审校 张涛)
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