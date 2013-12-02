意大利数据：11月制造业PMI升至两年半高点51.4，高于市场预估

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
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路透罗马12月2日 - 周一公布的调查显示，意大利11月制造业活动成长速度为两年半以来最快，增添意大利可能正在走出经济衰退的希望。
这项制造业调查亦显示，制造业就业岗位为两年经济衰退以来首次增加。
11月Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)升至51.4，高于上月的50.7，在荣枯分水岭50上方进一步上升。
11月指数为2011年5月以来高位，亦高于路透调查分析师平均预估的50.9。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。