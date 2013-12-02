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货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 16:54 BJT

意大利数据：11月制造业PMI升至两年半高点51.4，高于市场预估

路透罗马12月2日 - 周一公布的调查显示，意大利11月制造业活动成长速度为两年半以来最快，增添意大利可能正在走出经济衰退的希望。

这项制造业调查亦显示，制造业就业岗位为两年经济衰退以来首次增加。

11月Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)升至51.4，高于上月的50.7，在荣枯分水岭50上方进一步上升。

11月指数为2011年5月以来高位，亦高于路透调查分析师平均预估的50.9。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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