《焦点》中国股市政策组合拳引导价值投资，恶炒之风暂熄但难除根

* 证监会周六发布新股发行改革等系列措施

* 政策捆绑公布的背后透出引导蓝筹股投资信息

* 在散户为主的投资者结构下，恶炒之风难根除

* 扩容即将启步，资金面压力不容小视

作者 林琦

路透上海12月2日 - 中国周末打出新股发行改革及优先股试点等一系列组合拳，从表面看是为对冲新股发行重启的负面影响，但从深层次考虑，监管层引导价值投资的意向清晰，国内股市今年以来的成长股炒作热将会暂时熄火。

周一A股市场迅即反应，仅有银行、券商等极少数板块翻红，其余板块皆墨，创业板个股更是大面积跌停。业内人士估计，目前蓝筹股与创业板估值极大的反差，已使股市正常的资源配置效应有些扭曲。新政出台后，传统蓝筹股及估值合适的优质新股或会成为短期热点。

“短期影响最大的是创业板股票，其估值上限已被探明，目前的四五十倍市盈率是撑不住的。而蓝筹股里，银行股的利好效应相当明显。”上海证券总经理助理郑伟刚称。

中国股市标杆指数--沪综指 周一低开后一度跌逾2%，午盘收窄跌幅至1%；而深圳创业板指数 则一度重挫逾8%，目前跌幅略收窄至7.8%。

申银万国研究所市场研究部副经理钱启敏指出，新股重启时间较之前市场预期明显提前，短期内对大盘将是一个较大的利空效应，资金面压力就是一个主要因素。

“（股市）资金面怎么办？应该对长期资金入市形成一个制度性安排。”他建议，国家应加速探讨类似允许地方养老金入市的举措，为股市引入更多的长期资金。

瑞银证券最新策略报告则指出，从历史情况来看，新股发行重启之后一周或一个月，上证指数平均微幅收跌，而且再融资已取代新股，成为A股市场最大的股票供给源，因此新股重启预计对主板影响不大。

截止上周五，创业板指数今年来已大涨逾八成，而沪综指则下跌近3%。A股市场今年投资主题是挖掘成长股的潜力，使得以创业板为代表的中小盘股估值严重高估。沪市主板和深圳创业板的平均市盈率目前分别为11.5倍和57.6倍。

中国证监会上周六发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。这意味着暂停逾一年的IPO(首次公开发行)最快有望届时重启。 而国务院周六亦发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定。

证监会还同时公布上市公司现金分红，借壳上市和并购重组等多项政策内容。针对现金分红政策，将按照投资者持股期限，实行差别化税率；并推动国有控股上市公司提高分红水平。而借壳上市审核，严格执行首次公开发行股票上市标准，明确借壳上市条件和IPO标准等同，不允许在创业板借壳上市。

**政策逻辑**

近日相当多评论聚焦于新股发行改革的市场化趋势，私募基金--少数派投资执行董事总经理周良却将目光瞄向了证监会周末发布的四条政策的内在逻辑，这些政策背后均指向了抑制无序炒作和引导蓝筹股投资。

他解释说，新股发行制度改革将迅速增加中小板和创业板的供应，可有效降低高估值、高定价、高超募的新股“三高”现象；而新版借壳上市标准则不允许在创业板借壳上市，进一步边缘化绩差或亏损的创业板公司。

周末公布的新版新股发行制度，将新股发行节奏、新股定价与配售等技术环节交由市场决定，而允许老股东转让股票，增加单只新股在上市首日的供应量，亦可平抑股票供需。中国证监会发言人稍早预计，明年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市，这较以往每月20-30家的速度明显加快。

周良并指出，优先股试点主要是针对银行资本补充的瓶颈，将解开股份制银行规模扩张的难题；现金分红指引则提升了处于发展成熟期的蓝筹股投资吸引力。而且今后申购新股需要持有一定市值的股票，那些专职参与申购的资金风险偏好较低，其首选应是持有低估值的大盘蓝筹股。所以未来持有大盘股，去申购小盘股会成为一种盈利模式。

“（这一系列政策）决定了下一步行情演变的路径，市场风格向大盘蓝筹股切换将推动主板出现主升浪。”他说。

银河证券资深分析师任承德指出，证监会这一系列政策，将对证券市场现存已久的积弊形成冲击，未来股市的投资逻辑、定价机制等都将面临重大的变化。

他说，短期来看，优先股制度的推出将对于银行股为代表的蓝筹股指数具有重大利好意义，以往银行股因巨额再融资需求，使得其估值极低。而优先股的类债券性质，使得银行股的再融资资金来源将主要来自于例如社保基金等机构客户，以及对理财具有强烈需求的银行储蓄资金。

他认为，由于监管政策通过现金分红制度的设定，强化价值投资理念，弱化小型股的高送股效应，将引导市场资金流向蓝筹股。预期未来以沪深300指数 为代表的指数将引发一轮行情，建议重点关注银行、证券、保险、电力等直接受益于政策推动的行业。

**投机气氛短线难改**

虽然政策导向是清晰的，但中国A股市场上占主导地位的散户是否会扭转思路，还需继续观察。

郑伟刚指出，政策效应能否体现取决于投资者偏好的转变。目前以散户为主的投资结构，决定了炒新炒差的投资风格还需比较长的时间去转化，1-2年就想扭转过来并不现实。

“新股恶炒有可能得到抑制，但改革刚开始，还没有完成。”太平洋证券研究院副院长张伟明说。

他建议，未来应该针对新股放开涨跌幅限制和实行T+0（当日买入即可卖出）交易，让新股在上市首日能够充分波动，让市场来决定价格，一定程度上可以消除信息不对称带来的不利影响。

上海一位券商投资经理说，国内大多数散户都有通过股市赚快钱的想法，而恶炒新股或绩差股，有时还真能够让少数散户投资者实现这个愿意。

“虽然这有点像刀口舔血的感觉，亏损占多数，但这就像周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨，所以投机气氛短期还难消退，长期投资和价值投资真是一个长期的事。”他感叹道。（完）