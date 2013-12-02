新债招标：中国农发行三期债认购情况好，投标倍数均逾4倍--业内人士

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京12月2日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两年期、三年期和五年期固息债中标利率分别为5.35%、5.37%和5.43%。
业内人士并透露，三期新债认购情况偏好，投标倍数分别为4.03倍、4.38倍和4.89倍。
以下为具体条款：
第32期 第33期 第34期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 两年固息 三年固息 五年固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 12月9日 12月10日 12月11日
发行期 12月3日-12月9日 12月3日-12月10日 12月3日-12月11日
上市日 12月13日 12月16日 12月17日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。