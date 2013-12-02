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货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 15:15 BJT

新债招标：中国农发行三期债认购情况好，投标倍数均逾4倍--业内人士

路透北京12月2日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两年期、三年期和五年期固息债中标利率分别为5.35%、5.37%和5.43%。

业内人士并透露，三期新债认购情况偏好，投标倍数分别为4.03倍、4.38倍和4.89倍。

以下为具体条款：

第32期 第33期 第34期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 两年固息 三年固息 五年固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 12月9日 12月10日 12月11日

发行期 12月3日-12月9日 12月3日-12月10日 12月3日-12月11日

上市日 12月13日 12月16日 12月17日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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